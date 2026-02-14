На предстоящей неделе москвичей ожидают резкие скачки атмосферного давления. Об этом в субботу, 14 февраля, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам специалиста, 14 февраля давление в столице пройдет нижнюю точку — оно будет на уровне 730–735 миллиметров ртутного столба.

— Затем оно повысится, и это будет достаточно кардинально: в воскресенье атмосферное давление поднимется до 745 миллиметров ртутного столба. В понедельник, 16 февраля, оно опять немного просядет, поскольку с юга будет приближаться циклон. Давление опустится до 735–737 миллиметров ртутного столба. Со вторника показатель снова будет расти, а со следующим снегопадом вновь просядет, — объяснил эксперт.

Говорить о точных цифрах пока рано, но резкие скачки атмосферного давления будут присутствовать в столице практически всю неделю, заключил Шувалов.

До этого «желтый» уровень опасности ввели в Москве из-за гололеда и тумана. Предупреждение будет действовать до 21:00 14 февраля.

Резкое похолодание начнется в столице и регионе на сутки раньше, чем изначально ожидали синоптики. Столбики термометров опустятся до минус 8–10 градусов в Москве уже 15 февраля.