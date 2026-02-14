Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе

Погода в столице на следующей неделе будет очень разнообразной и «дерганой». Периодически будет идти снег, но не так интенсивно, как в других регионах. Подробным прогнозом с «Вечерней Москвой» поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Погода в столичном регионе на предстоящей неделе будет и с понижениями, и с повышениями температуры воздуха. Уже в воскресенье, 15 февраля, в столичный регион после оттепели придет резкое похолодание, предупредил специалист.

— Температура воздуха опустится до минус 10 градусов, а к вечеру — до минус 12 градусов. В понедельник с юга поднимется циклон. Он принесет снег, местами метели. На фоне северо-восточного порывистого ветра будет достаточно холодно: минус 8–13 градусов, — сообщил синоптик.

Вторник и среда, 17 и 18 февраля, пройдут практически без осадков, но морозы в дневные часы окрепнут до минус 13–18 градусов. В ночные часы температура в Московской области опустится до минус 20 градусов.

— Следующий циклон придет 19–20 февраля. Вновь ожидаются повышение температуры воздуха и снегопад — от умеренного до сильного, — отметил специалист. — Основные снегопады будут идти южнее: Орел, Рязань, Нижний Новгород. У нас тоже будут снегопады, но сказать, что они ожидаются очень сильными, нельзя.

Когда в Москве начнет таять снег

Что касается атмосферного давления, то в эту субботу оно пройдет нижнюю точку: 14 февраля в Москве давление будет на уровне 730–735 миллиметров ртутного столба.

— Затем оно повысится, и это будет достаточно кардинально: в воскресенье атмосферное давление поднимется до 745 миллиметров ртутного столба. В понедельник, 16 февраля, оно опять немного просядет, поскольку с юга будет приближаться циклон. Давление опустится до 735–737 миллиметров ртутного столба. Со вторника этот показатель снова будет расти, а со следующим снегопадом вновь просядет, — уточнил эксперт.

Говорить о точных цифрах пока рано, но резкие скачки атмосферного давления будут присутствовать в столице практически всю неделю, заключил Шувалов.

В первый месяц 2026 года в Москве выпало рекордное количество снега. «Вечерняя Москва» узнала, какими могут быть последствия таких обильных осадков.