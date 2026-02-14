«Желтый» уровень опасности ввели в Москве из-за гололеда и тумана. Об этом в субботу, 14 февраля, сообщили в Гидрометцентре России.

Предупреждение будет действовать до 21:00 14 февраля. Оно также распространяется на всю территорию Московской области.

— Ожидаются осадки, в отдельных районах — гололeд, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах сохранится гололедица. Туман, — добавили в сообщении.

Несмотря на это, ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила о том, что 14 февраля погода в столице будет близка к рекордной: так же тепло в этот день было только в 1960 году.

Резкое похолодание начнется в Москве и Подмосковье на сутки раньше, чем изначально ожидали столичные синоптики. Столбики термометров опустятся до минус 8–10 градусов в Москве уже 15 февраля.

Ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова добавила, что 17 февраля в Москве ожидается еще одно похолодание: температура воздуха ночью может опуститься до минус 18 градусов.