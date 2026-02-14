Новый электробусный маршрут появился на востоке Москвы

В столице продолжают расширять сеть электробусных маршрутов, что способствует улучшению качества поездок для жителей и гостей города.

© Вечерняя Москва

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов сообщил, что теперь экологичный транспорт курсирует по маршруту 634к, который проходит через районы Измайлово, Восточное Измайлово и Ивановское. На нем задействованы два электробуса.

— На востоке столицы самые современные электробусы КамАЗ-52222 вышли на новый маршрут. В среднем на нем совершают более 1 тысячи поездок по будням, — отметил Ликсутов.

Машины нового поколения А5 на маршруте 634к проходят через жилые комплексы, учебные и медицинские учреждения, большой лесопарк и станцию метро «Первомайская».

Ранее Ликсутов сообщил, что в 2025 году электробусы вышли на новые маршруты в 115 районах столицы. Больше всего инновационного транспорта появилось в ЮЗАО и САО. На данный момент уже 60 электробусных маршрутов насчитывается в СВАО, 54 — в ЮЗАО, 48 — в ЦАО, 43 — в САО, 34 — в ВАО, 33 — в ЮВАО, 28 — в ЗАО, по 27 — в ЮАО и СЗАО, а также 34 — в ТиНАО.