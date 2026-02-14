Длительность зимы в Москве сократилась

Зима в Москве стала короче и теплее, отопительный период сократился примерно на 15 дней. Об этом рассказал доцент кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Павел Константинов, сообщает РИА Новости.

Климатолог подчеркнул, что такая тенденция прослеживается не только в Москве, но и в других городах России. Это последствия глобального потепления, и они заметны уже сейчас.

«Зимы, конечно, становятся более теплыми. Кто внимательно следит за коммунальным хозяйством, тот видит, что отопительный период за последние десятилетия сократился где-то на 15 дней», — сказал Константинов.

Накануне синоптики сообщили, что в столице фиксируется аномально теплая февральская погода, но скоро наступят аномальные холода.