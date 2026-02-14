Собянин: В школах Москвы стартовал уникальный проект по работе с ИИ

В школах Москвы запустили новый образовательный проект — уникальныекурс по ИИ для пятиклассников. Об этом в субботу, 14 февраля, рассказал глава города Сергей Собянин.

© Вечерняя Москва

Его главная цель — объяснить москвичам принципы работы новых технологий, а также обучить их основам цифровой грамотности.

— Программа построена так, чтобы технические вещи были понятны и интересны пятиклассникам. На уроках уделяется много внимания практике. Каждый ученик сразу пробует работать с ИИ, — отметил мэр столицы.

Пилотный курс уже охватил порядка 130 образовательных учреждений Москвы. В проекте успели принять участие 12 тысяч учеников пятых классов.

Педагоги тоже учатся использовать ИИ для решения образовательных задач. Специальную подготовку уже прошли 1,7 тысячи столичных учителей, уточнил Собянин в мессенджере MAX.

Ранее мэр Москвы сообщил о начале обновления исторического здания школы № 1574 в Старопименовском переулке с сохранением ее архитектурных особенностей.

Кроме того, в Москве были утверждены планы по строительству жилых комплексов, социальных объектов и коммерческой недвижимости в 2026 году.