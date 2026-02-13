Правительство согласовало продажу здания Рижского вокзала в Москве

Распоряжение о продаже культурного объекта подписал премьер-министр, при этом продажа пройдет в формате открытого аукциона по рыночной цене.

Правительство России согласилось с предложением Минфина о продаже здания Рижского вокзала, сообщает ТАСС.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В документе отмечается, что продажа пройдет через открытый аукцион, при этом начальная цена будет определена по рыночной стоимости на основании отчета независимого оценщика.

Здание Рижского вокзала имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.

В документе подчеркивается, что решение согласовано с Минтрансом и ОАО «Российские железные дороги». Все процедуры должны проводиться в установленном российским законодательством порядке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России одобрило продажу здания Рижского вокзала в Москве. Пригородные поезда станции «Москва – Рижская» возобновят работу с первого сентября.