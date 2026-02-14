Первая оттепель оставила москвичам полметра снега

Из-за первой оттепели и дождей снежный покров в столице уменьшился до полуметровой отметки, написал в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По данным базовой метеостанции на ВДНХ, за сутки снега стало меньше на 7 см. Высота снежного покрова в этом районе города сейчас составляет 50 см.

«На других метеостанциях мегаполиса убыль снега составила от 7 до 12 см — в Тушино высота снежного покрова составляет — 57 см, а на Балчуге снега теперь 53 см», — отметил синоптик.

Он добавил, что в Подмосковье речь идет об отметке от 40 см на метеостанции Подмосковная до 60 см в Кашире. Таким образом, в Московской области за минувшие сутки снега стало меньше на 5–16 см. В субботу, 14 февраля, снег продолжит таять. Высота снежного покрова сократится еще на 2-7 см, а в начале недели снега станет примерно на столько же больше.

До этого в Москве и области пятница, 13 февраля, стала самым теплым днем с начала года. В столице воздух прогрелся до +2,3°C.