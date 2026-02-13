Резкое похолодание начнется в столичном регионе на сутки раньше

Похолодание в столичном регионе наступит на сутки раньше, чем изначально ожидали синоптики – с вечера субботы, 14 февраля, и в ночь на воскресенье, 15-го числа. Обновленные прогностические данные предоставил Гидрометцентр России.

© m24.ru

"Столбики термометров опустятся до минус 8 – минус 10 градусов в Москве и до 8–13 градусов ниже нуля – в Подмосковье", – уточнили в ведомстве.

Как пояснили метеорологи, резкая смена погоды обусловлена прохождением холодного атмосферного фронта, который в том числе принесет с собой и снегопад.

В частности, днем в воскресенье в мегаполисе температура будет варьироваться между 6 и 8 градусами мороза, тогда как в области столбики термометров опустятся до минус 10 градусов. Порывы северо-западного ветра составят 6–11 метров в секунду. Более того, на дорогах может образоваться гололедица.

При этом синоптики обратили внимание, что морозы ударят сразу после кратковременной оттепели, наступившей в пятницу, 13 февраля. В этот день температура в Москве впервые с начала года поднялась выше нуля, благодаря чему 13-е число стало самым теплым в 2026-м.

Оттепель продолжится и ночью 14 февраля, принеся собой повышение температуры до 3 градусов тепла. В свою очередь, дневные значения достигнут плюс 4 градусов, но будут сопровождаться небольшими осадками в виде дождя и мокрого снега.

"К вечеру же температура начнет резко опускаться", – заключили в Гидрометцентре.

Ранее синоптики спрогнозировали приход весны в столицу не раньше конца марта. В частности, астрономическая весна начнется 22–23-го числа, после чего еще предстоит дождаться начала метеорологической весны. Однако, как правило, они начинаются практически одновременно. Данный прогноз распространяется и на остальную часть Центральной России.