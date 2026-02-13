Москвич забронировал столик на 14 февраля еще в прошлом году

Предусмотрительный житель Москвы забронировал столик в ресторане ко Дню святого Валентина, 14 февраля, на две персоны еще в декабре 2025 года. Об этом рассказали в пресс-службе «Яндекс Карт».

Мужчина сделал бронирование в заведении к празднику более чем за два месяца до праздника влюбленных. При этом, по информации сервиса, обычно бронь оформляют 12–13 февраля — тогда рестораны получают наибольшее количество запросов, передает «Москва 24».

Кандидат психологических наук, психотерапевт Татьяна Галич посоветовала одиноким россиянам провести День святого Валентина с друзьями или уделить время себе. Эксперт уточнила, что вариантов развлечься в этот день много — это отличное время для похода на мастер-класс, просмотра футбольного матча или настольных игр.

Любимому человеку всегда нужно дарить то, что гарантированно вызовет у него радость и умиление. Какие презенты лучше преподнести второй половинке 14 февраля, «Вечерняя Москва» узнала у психолога Елены Ивановой.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая заявила, что в России следует изменить формат празднования Дня святого Валентина.