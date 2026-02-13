Новую Москву накроет густой туман

Новую Москву в ближайшие часы накроет туман. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по городу Москве.

© Telegram-канал «Mash»

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайшие два часа с сохранением до конца суток 14 февраля в ТиНАО города Москвы временами ожидается туман с видимостью 200-700 м», — говорится в сообщении.

Водителей попросили быть аккуратными на дорогах, не совершать внезапных маневров, а родителям — не оставлять детей без присмотра.

С 12 по 15 февраля в Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за обильных снегопадов, налипании мокрого снега и его обрушения с крыш домов и проводов. Синоптик столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщала о потеплении и мокром дожде к концу недели.

В свою очередь начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков заявлял, что оттепель в Московском регионе будет недолгой.

