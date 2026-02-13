14 февраля в ТРЦ «Ривьера» сбросят 100 000 шаров

В ТРЦ «Ривьера» в День святого Валентина пройдет ежегодная акция со сбросом воздушных шаров в центральном атриуме. В этом году событие станет рекордным: впервые будет сброшено 100 000 шаров — такого масштаба у акции еще не было.

Помимо самого сброса гостей ждет праздничная программа: выступления артистов и музыкальные номера у рояля — атриум на один день превратится в большую открытую сцену. А тем, кто любит сюрпризы, добавят азарта: внутри шаров спрятано более 10 000 подарков.

В день мероприятия гости также смогут написать поздравления и признания в Telegram-канал ТРЦ «Ривьера» — самые тёплые сообщения будут выведены на большой экран в атриуме в режиме реального времени.

Сброс 100 000 воздушных шаров приближает акцию к мировому рекорду по самому большому одновременному сбросу шаров. По данным Реестра рекордов России, самый большой одновременный сброс воздушных шаров составил 109 183 и был организован 1912 The Event (Австралия) на мероприятии, посвященном столетию «Титаника», в Adelaide Convention Centre (Аделаида, Австралия) 14 апреля 2012 года. Также по данным Реестра рекордов России, на данный момент аналогичный рекорд в России не зафиксирован.

Экологическая ответственность: шары изготовлены из 100% натурального каучука (латекс органического происхождения). После завершения акции организаторы обеспечат полный сбор шаров отдельной командой по регламенту и дальнейшую органическую утилизацию.

Старт мероприятия назначен в 14:00, сбор — в центральном атриуме, вход — свободный.