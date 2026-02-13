В столице стартует фестиваль «Масленица»: порядка 30 площадок, более 50 вариантов блинов и сбор подарков для участников СВО

В Москве стартует традиционный и любимый горожанами фестиваль «Масленица», который в этом году охватил порядка 30 площадок по всей столице и стал частью масштабного городского проекта «Зима в Москве». Праздник превратил городские пространства в единую сцену народных гуляний, встреч весны и живого общения. Музыка, смех, запах горячих блинов и ощущение общего праздника наполнили улицы, напоминая, что Масленица на площадках цикла «Московские сезоны» — это не просто календарная традиция, а важная часть городской жизни.

Сегодня фестиваль приобретает особый смысл. Наряду с концертами, спектаклями и мастер-классами практически на всех площадках продолжают работать пункты приёма подарков в рамках «Москва помогает». Здесь собирают необходимые вещи и тёплые знаки внимания для участников специальной военной операции и жителей новых территорий России. Масленица в этом году стала не только праздником, но и возможностью проявить участие, поддержку и солидарность, сделав доброе дело частью общего веселья.

Важное место в программе фестиваля занимают мастер-классы, которые знакомят гостей с богатством русской культуры и народных традиций. Через простые и понятные формы дети и взрослые узнают, каким был этот праздник на Руси, какие смыслы вкладывали в него наши предки и почему многие образы дошли до наших дней. Участники создают символы Масленицы своими руками, превращая ремесло в живой диалог поколений. Миниатюрные коники на палочке напоминают о масленичных катаниях и древнем обряде встречи весны, яркие гирлянды из ткани и лент становятся современным прочтением праздничного декора, а соломенные обереги в виде солнечного коня рассказывают о связи славянской культуры с образом солнца, удачи и благополучия.

Не меньший интерес вызывают занятия, посвящённые ремёслам разных регионов России. Гости пробуют себя в ручном ткачестве, узнавая традиции северных мастеров, осваивают лозоплетение, выжигание по дереву и роспись предметов быта. Эти мастер-классы не только развивают творческие навыки, но и помогают понять, насколько разнообразной и глубокой является русская культура, в которой каждая область сохранила свои уникальные приёмы и орнаменты. Особое внимание уделено семейным традициям: здесь шьют текстильные украшения для дома, создают масленичных кукол и декоративные элементы, которые издавна сопровождали праздник в каждом доме.

Через роспись посуды, создание кухонной утвари и праздничных аксессуаров участники мастер-классов знакомятся с художественными стилями Архангельской области, Карелии, центральной России и других регионов. Эти занятия призваны приобщить подрастающее поколение к культуре не в теории, а через личный опыт, когда история и традиции буквально проходят через руки, оставаясь в памяти и семье.

Особую роль в фестивале взял на себя бизнес, который активно включился в жизнь «Масленицы». Предприниматели создают пространства для отдыха, творчества и общения, поддерживают благотворительные инициативы и вносят вклад в развитие городской экономики. Так, на Тверском бульваре работают зоны, где спорт, мода и красота органично соседствуют с народными традициями. Здесь работает зимний клуб: открыты интерактивные пространства, проходят мастер-классы и представлена галерея празднично украшенных елей, созданных при участии десятков российских компаний. Эти проекты показывают, что современный бизнес является социально ответственным и культурно вовлечённым.

Гастрономическая часть фестиваля станет отдельным событием. Рестораны и кафе предлагают гостям более 50 вариантов блинов — от классических до авторских, с необычными начинками и подачей. Праздничное меню дополняют горячий чай, угощения и открытые кулинарные мастер-классы, где блюда готовят прямо на глазах у посетителей, превращая процесс в настоящее шоу. Гастрономия здесь становится частью культурного диалога, объединяя традиции и современные вкусы.

Значимое место в программе занимают ледовые шоу с участием звёзд фигурного катания. Их подготовили для москвичей и гостей города двукратный чемпион Олимпийских игр Евгений Плющенко и олимпийская чемпионка Татьяна Навка с двукратным победителем чемпионата Четырёх континентов Петром Чернышевым.

Посетители площадок смогут также увидеть театральные постановки по мотивам любимых русских народных сказок и выступления фольклорных и неофолк коллективов. Нас ждет более 80 часов музыки. Эти события собирают целые семьи и создают атмосферу большого городского праздника, где каждый находит что-то близкое и важное для себя.

Также на фестивале «Масленица» пройдут открытые спортивные состязания. На 27 площадках, включая Тверской бульвар, участники выполнят упражнения, основанные на народных забавах: жим полена, прыжки в мешках, зашагивания на тюк сена. Программа включает три двухминутных комплекса для личного зачёта. Центральным событием станет квест «Спортивный разгуляй на Масленицу» с тремя тематическими станциями, который состоится 13 февраля.

На площадках фестиваля «Масленица» состоятся соревнования по симрейсингу. Для них задействованы площадки цикла «Московские сезоны»: здесь развернуты виртуальные трассы с автосимуляторами, оснащёнными оборудованием профессионального киберспортивного уровня. Участники смогут оценить рулевые системы с тактильной обратной связью, педали, реагирующие на давление, анатомические кокпиты для максимального комфорта и реалистичности управления, а также секвентальные коробки передач. Эффект полного погружения обеспечивают 49дюймовые изогнутые мониторы и мощные компьютеры, гарантирующие плавную работу симулятора.

Фестиваль «Масленица» в рамках проекта «Зима в Москве» вновь подтвердил, что городские праздники могут быть одновременно яркими, содержательными и социально значимыми. Он объединяет музыку, искусство, ремёсла, гастрономию и добрые дела, напоминая о ценности традиций, взаимной поддержки и живого человеческого общения, которое особенно важно в конце зимы, когда город с надеждой и теплом встречает весну.