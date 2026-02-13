В Москве проходит фестиваль "Снежный холст"

В столице проходит фестиваль "Снежный холст". Суть мероприятия проста: в зеленых зонах Москвы юные участники создают кормушки для птиц.

Но подходят к вопросу с креативом: из семечек и орешков выкладывают на белом снегу картины. Дети весело проводят время, а синицы и воробьи получают ресторанную подачу так необходимого им корма.