Движение на Малой Очаковской улице ограничат с 18 февраля до 30 сентября

На участках ул. Малая Очаковская будут недоступны для движения две полосы с 18 февраля до 30 сентября. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Уточняется, что две полосы будут закрыты с сохранением движения по одной полосе в каждом направлении и временно запрещенной парковкой на ул. Малая Очаковская в районе д. 33, стр. 1 по ул. Никулинская с 18 февраля до 23 июня 2026 года, в районе корп. 4.3 – с 24 июня до 6 августа, а в районе корп. 4.4 – с 7 августа до 30 сентября.