Москвичам сообщили о начале первой в 2026 году оттепели

13 февраля в столице наступила первая с начала 2026 года оттепель. Об этом рассказал метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале.

© Вечерняя Москва

— Первая в году оттепель наступила в Москве! К 11:00 в столице, на опорной метеостанции ВДНХ, столбик термометра впервые преодолел нулевую отметку и ушeл в красный сектор, — добавил он публикации.

Последний раз температура с положительными значениями была зафиксирована в городе 27 декабря. Оттепель простоит в Москве двое суток.

Роскосмос также опубликовал спутниковый снимок, на котором виден снежный циклон, накрывший столицу. Снег будет идти до конца выходных и, вероятно, возобновится 16 февраля.

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова утверждает, что снег, который выпал в столичном регионе 12 февраля, 13 февраля сменится осадками в виде дождя.

За прошлый месяц в столице выпало рекордное количество снега. «Вечерняя Москва» узнала, какими могут быть последствия таких обильных осадков.