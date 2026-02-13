Около 85 тысяч «умных» фонарей появилось в Москве в прошлом году. Качественное освещение является необходимым условием комфортной городской среды. Об этом в пятницу, 13 февраля, рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

© Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

— В настоящее время число светильников в системе освещения и архитектурно-художественной подсветки столицы уже превышает один миллион. С 2018 года реализуем программу, в рамках которой оснащаем специальными контролерами имеющиеся опоры освещения, в 2025 году установили около 85 тыс. таких приборов, — рассказал Бирюков.

Контролеры — небольшие платы, передающие в режиме реального времени сигнал в Центр управления сетями АО «ОЭК». Данные о неработающем светильнике сразу поступают диспетчеру, на место оперативно направляется аварийная бригада для устранения неполадки. Применение контролеров позволяет экономить электроэнергию и обеспечивать качественное освещение улиц, магистралей, дворов и общественных пространств.

— Благодаря «умным» фонарям специалисты могут в круглосуточном режиме дистанционно управлять городским освещением, например, регулировать его яркость, проверять напряжение, контролировать, горит фонарь или нет, — передает официальный Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

