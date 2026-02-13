Самые интересные выставки, которые надо успеть посетить в выходные

Приобщиться к искусству народного промысла, сравнить архитектуру Москвы и Рима, изучить коллекцию часов прошлых эпох, полюбоваться произведениями из стекла и работами современных художников — все это могут посетители столичных выставок. Однако нужно поторопиться — многие экспозиции работают последние дни.

© Вечерняя Москва

«Жостово. Вызывающе красиво». Музей-заповедник «Царицыно»

До 15 февраля

В Большом дворце музея-заповедника «Царицыно» продолжается выставка, приуроченная к 200-летию одного из самых узнаваемых народных художественных промыслов. В экспозиции — более трехсот предметов, от редких объектов кустарного производства 19 века до авторских изделий 21 века. Гости увидят уникальные подносы, расписные игрушки и сувениры, авангардные эксперименты художников 1920-30-х годов, архивные артефакты, экспериментальные образцы и объекты из дизайнерских коллекций.

В экспозицию вошли произведения главного художника Жостовской фабрики Михаила Лебедева и еще двадцати мастеров, формирующих современное лицо промысла.

Приобрести билеты можно по ссылке.

«Москва-Рим. Между временем и садом». Музей Николая Островского

До 22 февраля

Персональная выставка Татьяны Ян посвящена художественному диалогу двух городов и двух культур, связанных через архитектуру, природу и человеческое восприятие времени.

В центре внимания художницы — Москва конца 20 века и Рим 21 века. На выставке представлены рисунки и офорты московских пейзажей 1980−1990-х годов, арт-фотографии последних лет, а также работы, написанные в Риме, включая полотна прошлого летнего сезона.

Билеты приобретайте на сайте.

«Тайна идущего времени». Дворец царя Алексея Михайловича

До 15 февраля

Экспозиция объединила больше 800 предметов из собрания музея-заповедника «Коломенское», Музея Тропинина и Музея космонавтики. Экспонаты раскрывают, как ученые, мастера и художники разных эпох создавали не просто механизмы, а настоящие произведения искусства с философскими и научными представлениями о времени.

На выставке представлены фотографии уникальной коллекции башенных часовых механизмов 16–19 веков, часы 17–18 веков, песочные часы из Фландрии, настольные кабинетные — из Германии, люцерновые — из Англии, дорожные часы и часы-каретник, часы, посвященные Великой Победе и космонавтам-героям.

Билеты по ссылке.

«Мир графики Евгения Лансере. Собрание Михаила Сеславинского». Государственный музей А. С. Пушкина

До 15 февраля

Евгений Лансере внес существенный вклад в отечественное изобразительное искусство. Он участвовал в оформлении культовых журналов «Золотое руно» и «Мир искусства», создал множество книжных обложек, плакатов и иллюстраций. Художник изображал панорамы горных хребтов и ущелий, сельские и городские пейзажи, обитателей аулов и станиц. На выставке представлено более 100 книг и графических произведений, среди которых эскизы обложек и иллюстраций, рисунки различных лет, отдельные оттиски и редкие литографии.

Приобрести билеты можно по ссылке.

«Сага о стекле». Усадьба Кусково

До 22 февраля

Посетителей ждет ретроспективная выставка произведений выдающейся петербургской династии художников по стеклу: Александра Иванова, Галины Ивановой, Ирины Ивановой и Екатерины Столяровой. На примере работ этой семьи, которые пополнили коллекции крупнейших музеев страны, можно проследить развитие художественного стекла в России за последние полвека.

Билеты на сайте.

«История кукольной мультипликации». Музей Булгакова

До 15 февраля

Выставка, посвящена короткометражному анимационному фильму «Булгаковъ» режиссера Станислава Соколова. В основу сюжета легли дневники писателя и его ранние фельетоны.

Гости увидят макеты и куклы из фильма: комнату Булгакова, фотостудию, бильярдную, здание издательства журнала «Недра» и театр «Пале-Рояль», а также рабочие материалы фильма. В экспозицию включены и фондовые предметы: машинопись «Мастер и Маргарита» с пометками Елены Сергеевны, журнал «Москва» с первой частью романа «Мастер и Маргарита», чернильница Булгакова и его фотография.

Билеты по ссылке.

«Птицы-рыболовы». Дарвиновский музей

До 15 февраля

Посетители выставки познакомятся с более чем 70 непохожими друг на друга птицами, чья жизнь неразрывно связана с рыбной ловлей, — от пеликанов с огромным «сачком»-клювом до миниатюрных тупиков, от цапель до пингвинов, от олуш до китоглава. Узнают об уникальных приемах и стратегиях охоты птиц-рыболовов, увидят графику и картины известных художников-анималистов, редкие книги 19 века по орнитологии, настольные и компьютерные игры о птицах-рыболовах.

Приобрести билеты можно на сайте.

«В окопах и на сцене». Музей обороны Москвы

До 1 марта

Выставка рассказывает об артистах-фронтовиках и участниках фронтовых концертных бригад периода Великой Отечественной войны. Гости увидят концертные афиши и программки, сценические костюмы, музыкальные инструменты и реквизит, редкие фотографии и вещи актеров, уникальные кадры из кинофильмов. Один из самых ценных экспонатов — концертный костюм и личные вещи Юрия Никулина. Также в экспозиции есть уникальные предметы из коллекции Государственного музея обороны Москвы, Музея кино, Театра «Уголок дедушки Дурова» и Театра кукол Образцова.

Билеты по ссылке.

«Победный 45-й». Музей обороны Москвы

До 26 февраля

В экспозиции представлены живописные работы художников-фронтовиков студии военных художников имени Грекова. На их полотнах — мечты о Победе, радость и триумф знакового 1945 года. Основу выставки составляет коллекция Ерохова с живописью и графикой художников Богаткина, Дмитриевского, Жаркова, Кирпичева, Сойфертиса, Моторина и других.

Билеты на сайте.

«О поверхностях и пространствах. Ирина Иванникова-Давыдова, Василий Кононов-Гредин». Московский музей современного искусства

До 15 февраля

В Ермолаевском переулке продолжается выставка молодых художников, работающих с темой пространства. Авторы ведут диалог о том, как дом и город служат не просто фоном повседневности, а отражают вкусы людей и историю их взаимоотношений.

Иванникова-Давыдова обращается к интерьеру как к отражению желаний и коллективных представлений о красоте. Кононов-Гредин исследует многослойную городскую среду, где следы времени и рекламы накладываются друг на друга, создавая подвижную визуальную ткань. Художник обращает внимание на архитектуру, вывески и заборы.

Билеты по ссылке.

«Ростан Тавасиев. Зайлярис». Московский музей современного искусства

До 15 февраля

На Гоголевском бульваре открыта масштабная музейная ретроспектива Ростана Тавасиева — живописца, графика и скульптора, автора исследовательских проектов на стыке искусства и науки. Выставка продемонстрирует работы Тавасиева за более чем 20-летний период творчества. Гости увидят произведения с использованием цветного искусственного меха и мягких игрушек, картины в авторской технике «бегемотописи», ранние ассамбляжи с образами звездного неба и мультсериала «Капля креацина», а также серии, посвященные искусству в космическом пространстве.

Билеты на сайте.