Почти 30 площадок "Московских сезонов" отмечают Масленицу

Почти 30 площадок "Московских сезонов" по всему городу, которые стали главными для проекта "Зима в Москве", с 13 по 22 февраля с размахом отмечают Масленицу. Кругом пряники, леденцы, ленты, сухоцветы, и во всей этой красоте проходят традиционные гуляния, хороводы, открыты ремесленные мастерские, и, конечно, много блинов по русским рецептам со всех концов страны.

В боулинг на бульвар

На каждой площадке атмосфера деревенского народного праздника. Новогодние ели еще не отправлялись на хранение, а стоят украшенные цветами и лентами. Повсюду очаровательные хлопковые и льняные "чучелки" из соломы и куклы с расписными лицами. Их для Масленицы специально сделала арт-группа "Колесо", которую возглавляет театральная художница и режиссер Марина Владимирова. Она сама придумывает модели кукол, рисует эскизы, обдумывает их наряд, а затем заказывает ситцы из Иванова. В общей сложности мастера создали для праздника более 300 разных кукол размером 30, 50, 70 и 130 см.

Главной площадкой фестиваля в этом году стал Тверской бульвар. Здесь профессиональные ведущие знакомят гостей с традициями празднования Масленицы в разных регионах России. Каждый день с 13:00 до 20:00 на сцене выступает передвижной музыкальный оркестр, который сменяют актеры, чтобы показать спектакли по мотивам русских народных сказок. В торговых шале не только блины, но и товары отечественных брендов - косметика, декор для дома, свечи, аксессуары, сладкие подарки. Еще на площадке проходят лекции от экспертов индустрии красоты и игры на свежем воздухе - боулинг, петанк, салки и другие.

На Тверской площади гостей встречают традиционные лошадки на палочках и символ года - фигурки лошадей, еще площадку украшает большая нарядная неваляшка - все это сделали вручную и искусно расписали профессиональные художники и студенты творческих вузов.

В ремесленных мастерских учат шитью и рукоделию, работать с деревом и художественной росписи. Для детей и взрослых каждый день идут мастер-классы по созданию традиционных игрушек. Делают, например, соломенный оберег для дома - коника и птицу счастья. Особенно нравится гостям делать своими руками гирлянды из фетра и атласных лент.

На площади Революции величественные пихты Нордмана украшены бархатными бусами, желтыми и красными лентами, гирляндами из баранок. На фасадах ярмарочных шале - венки из еловых ветвей, красные ягоды и сухоцветы, а внутри порядка 50 видов блинов - от классических до изысканных пряных шоколадных блинов с посыпкой из корицы и гвоздики в апельсиновом соусе. Кулинарные мастера охотно делятся секретами их приготовления и приглашают сразиться в "горячих" кулинарных батлах.

Кстати, на кухнях столичных хозяюшек главный тренд этого масленичного сезона - леопардовые блины. Они уже покорили соцсети. Чтобы приготовить модные блины, нужно сначала выпечь на сковородке кружочки с добавлением какао, а уже после залить их классическим тестом.

Районные забавы

С 12:00 до 21:00 на Болотной площади рядом с павильоном "Фабрика подарков" проекта "Сделано в Москве" проходят веселые гуляния: хороводы, народные песни, музыкальные переклички и импровизированные сценки. Гуляния сопровождает живая музыка. В шале - посуда с узорами, вышитые салфетки, скатерти, а в зоне мастер-классов - церемонии чаепития, роспись по стеклу и не только.

Участники мастер-классов на площадке на Коптевском бульваре занимаются росписью по дереву, на улице Адмирала Руднева - лепкой игрушек из глины, а на улице Матвеевская - созданием салфеток с кружевом.

Кулинарные занятия проходят на Ореховом бульваре, улицах Святоозерская и Теплый Стан. На уроках готовят блины с ягодами, мясом, творогом и другими начинками. Для всех любителей народных забав на площадках проходят традиционные состязания на звание "Самого сильного жителя района"- парням предлагают поучаствовать в челночных прыжках в мешках, приседаниях с поленом и отжиманиях от тюка сена. Тут, как и на каждой площадке, профессиональные скоморохи не дадут заскучать всей семье.

В выходные, 21 и 22 февраля, чучело в городе сжигать не будут, но с 17:15 до 20:30 на сцене флагманской площадки фестиваля "Усадьбы Москвы" в Коломенском состоится праздничный концерт под открытым небом. Программа включает танцевальные номера и традиционные русские песни.

На ВДНХ 21 и 22 февраля пройдут конкурсы и забавы со сказочными персонажами, интерактивно-игровые станции, коробейники, шоу силачей, ходулистов и жонглеров. Тут покажут кукольный спектакль "Масленица", выступление фолк-группы, иммерсивные уличные постановки "За горами, за лесами" и "Веснушки", праздничные интерактивные шествия с гигантской Масленицей и зажигательный диджей-сет.

Кстати

Полакомиться блинами можно прямо по дороге на работу в столичном метро. Сразу на 9 станциях на глазах у пассажиров их готовит робот-пекарь "Блиндозер". В меню - блины с ветчиной и сыром, овощной, куриный, яблочный и другие блины. Попробовать их можно на станциях "ЦСКА", "Кунцевская", "Мичуринский проспект", "Нижегородская", "Перово" и других.

Справка "РГ"

Все мероприятия бесплатные и не требуют регистрации. Адреса и расписание есть на карте в туристическом сервисе Russpass.