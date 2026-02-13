В Москве появился новый вид экскурсий

Москвичи, да и туристы давно привыкли, что где-нибудь на колесе обозрения, канатной дороге или в музее вроде "Москвариума" их обязательно снимет фотограф, а затем на выходе предложит купить маленькую фотокарточку не меньше чем за полтысячи рублей. Желающие оставить снимок на память, к слову, всегда находятся. Но пока мало кто знает, что в городе появился новый вид экскурсий - фотопрогулки. Турпоператоры включают фотоуслуги в поездки иностранных гостей, а москвичам предлагают взять телефон или камеру, чтобы пройтись по необычному маршруту.

В Москве каждый день проходит порядка 500 экскурсий. Но фотопрогулки среди них - новинка. Гиды и профессиональные фотографы сопровождают группу по достопримечательностям, и на память экскурсантам остаются красивые кадры на фоне особняков, старинных переулков и парков.

Подобные маршруты проще всего выбрать в цифровом туристическом сервисе RUSSPASS. Их организуют надежные, то есть аттестованные гиды. Например, экскурсовод Татьяна Винедиктова предлагает увидеть "Новогоднюю Москву на авто с гидом-фотографом". За четыре часа она обещает объехать почти весь центр, останавливаясь ради удачных кадров у парка Склифа на Садовой, гостиницы Radisson с ее экзотическими животными на улице и пальмами и на Воробьевых горах, чтобы сфотографироваться на фоне легендарной панорамы. Стоит такое удовольствие с профессиональными фотографиями 14 тысяч рублей.

Еще один гид Наталья Буркулакова приглашает на "Блистательную Пречистенку. Экскурсию-фотопрогулку". Там она покажет так называемый модный особняк, палаты XVII века, сфотографирует всех желающих в уютном дворике, где расскажет, как появилось слово "лодыри", а еще вспомнит Пушкина. Ее почти двухчасовая прогулка стоит 6 тысяч рублей.

Архитектурный фотоквест "Фантастические твари на НеЧистых прудах" - очень необычное занятие, которое стоит 9 тысяч рублей. Гид Ирина Карташова показывает на старинных особняках настоящий "заповедник" диковинных зверей, а экскурсантам предлагает найти на них химер и горгулей, хищных птиц и летучих мышей, саламандру и огнегривого льва. В награду всем участникам - эксклюзивная подборка фото.

"Я аттестованный экскурсовод и профессиональный фотограф, филолог и москвичка, которая горячо любит свой город. Очень долго мечтала соединить мои любимые профессии - так появились фотопрогулки с экскурсоводом, - призналась Карташова. - Я создала авторские маршруты, чтобы москвичи и туристы могли узнать Москву по-новому, заглянуть за исторический фасад и получить яркие впечатления".

Свои первые фотоэкскурсии она писала для детей, но востребованы они оказались и у взрослых. Многие компании выбирают ее фотопрогулки вместо банального корпоратива в ресторане, а семьи с детьми и школьные группы чаще приезжают на архитектурные фотоквесты. Причем москвичи и туристы снимают не только на смартфоны, но и на фотокамеры и даже пленочные фотоаппараты.

"Мне кажется, это очень ценно, ведь время летит, а фотографии остаются", - отмечает гид.

Между тем москвичи и туристы абсолютно бесплатно могут устроить фотосессию в исторических костюмах. На фестивале "Усадьбы Москвы" предлагают сделать фотографии в ретро-фотоателье на флагманской площадке в Коломенском или в фотосалоне на Манежной площади до 28 февраля. Актеры и костюмеры помогут подобрать наряд и аксессуары для антикварного портрета в винтажном паспарту.

Еще в сервисе RUSSPASS собраны маршруты для самостоятельных прогулок со смартфоном или фотоаппаратом по живописным локациям Москвы. Платить за них не нужно. Например, по маршруту "История в картинках: фотопрогулка по зеленым уголкам Москвы" можно посетить Северный речной вокзал, Музей автомобильных историй и поселок художников на Соколе, а по маршруту "Фотоохота на ВДНХ" - зеленый лабиринт, латвийский сквер и большую картину полей.