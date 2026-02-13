Около 80 рейсов задержали в аэропортах Москвы из-за снегопада

Около 80 рейсов задержали в аэропортах Москвы из-за сильного снегопада. Так, во Внуково 21 самолет не смог вылететь и еще 10 — принять пассажиров. Об этом в пятницу, 13 февраля, сообщил Telegram-канал Baza.

© Вечерняя Москва

По имеющимся данным, в Шереметьево задержали 12 рейсов на отправление и 18 — на прибытие, в Домодедово ожидали вылета 12 бортов, еще семь не могли приземлиться. Согласно прогнозам синоптиков, в городе до конца дня продолжит идти мокрый снег, следует из публикации.

Представители аэропортов Внуково, Домодедово и Шереметьево на момент публикации материала эту информацию не комментировали.

Незадолго до этого Роскосмос опубликовал спутниковый снимок, на котором виден снежный циклон над Москвой. По данным государственной корпорации, столицу накрыл циклон с сильным снегопадом.

В Гидрометцентре России в свою очередь отметили, что снег будет идти до конца выходных и, вероятно, возобновится 16 февраля. В связи с этим в Москве действует «желтый» уровень погодной опасности.

Эколог Илья Рыбальченко рассказал, что Центральная Россия географически расположена на стыке двух больших климатических зон — влажной Атлантики и континентальной Евразии. Для зимы в этой части страны вполне характерны так называемые температурные «качели».