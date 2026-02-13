«Желтый» уровень опасности объявили в Москве

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы, который будет действовать до 21:00 13 февраля. В Гидрометцентре РФ отметили, что на дорогах сохранится гололед и призвали соблюдать осторожность при движении.

© Вечерняя Москва

Аналогичное предупреждение действует и в Подмосковье с 21:00 13 февраля до 21:00 14 февраля. Там синоптики прогнозируют гололед, осадки, а в отдельных районах — налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

Ведомство подчеркнуло, что на дорогах сохраняется гололедица, и водителям стоит быть внимательными при передвижении.

Гидрометцентр добавил, что предупреждения позволяют заранее подготовиться к неблагоприятным погодным условиям и снизить риски травм и аварий на улицах и трассах.

Ранее Роскосмос опубликовал спутниковый снимок, на котором виден снежный циклон над Москвой. По данным ведомства, столицу накрыл циклон с сильным снегопадом.

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала «Вечерней Москве», что снег, который выпал в столичном регионе 12 февраля, днем в пятницу, 13 февраля, сменится осадками в виде дождя. Также в Москве повысится температура воздуха.