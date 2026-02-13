Москвичам рассказали о погоде 14 февраля

В предстоящую субботу, 14 февраля, в Москве ожидается плюсовая температура. Однако в воскресенье, 15 февраля, температура вновь значительно понизится. Об этом «Известиям» сообщили синоптики «Яндекс Погоды».

© Газета.Ru

По словам специалистов, 14 февраля в столице будет облачная погода, а во второй половине дня может пойти снег с дождем. С утра и до вечера столбики термометров поднимутся до +2°C. Однако ночью на улице похолодает до -1°C.

«В городах Подмосковья — таких как Одинцово, Подольск, Люберцы, Видное и Домодедово — температура будет аналогична московской. Также ожидаются осадки», — отметили эксперты.

В воскресенье, 15 февраля, в Москву вернутся морозы. Утром температура воздуха составит -4°C, днем она опустится до -7°C, а вечером — до -9°C. Ночью столбики термометров будут показывать -11°C. Тогда же в городе может пойти и снег.

Синоптики подчеркнули, что в Подмосковье температурный фон ожидается на уровне столичного, при этом не исключены различия на 1–2°C.

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова до этого говорила, что в этом году климатическая весна может наступить в Москве ближе к концу марта.

