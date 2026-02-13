Клад из 20 тысяч монет белого металла нашли в центре Москвы

В столице обнаружили клад со старинными монетами во время реставрации исторической усадьбы середины XVII — начала XVIII века — палат Аверкия Кириллова.

Они расположены на Берсеневской набережной. При вскрытии полов второго этажа специалисты нашли расколотый чернолощеный кувшин и более 20 тысяч монет из белого металла XVI–XVII веков.

Они оказались в прекрасной степени сохранности, с хорошим читающимся штампом и в большинстве своем лежали рядом с сосудом.

Сотрудники Департамента культурного наследия города Москвы совместно со столичными археологами под охраной представителей Министерства внутренних дел Российской Федерации изъяли находку.

Фрагменты кувшина также собрали, он будет восстановлен реставраторами. Клад передали под охрану в московскую полицию, а исследования и работы по переборке грунта в настоящее время продолжаются.

Кроме того, во время работ обнаружили фрагменты полихромных изразцов, костяной свисток и нательный крест, уточнили на официальном сайте мэра Москвы.

В сентябре 2025 года в Смоленске в технических колодцах на улице Соболева был обнаружен уникальный клад, спрятанный, предположительно, в 1420-х годах.