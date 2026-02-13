Москвичи смогут увидеть "планету любви" после заката 14 февраля

В День всех влюбленных, 14 февраля, жители столицы смогут наблюдать в небе Венеру, названную в честь древнеримской богини любви и красоты. Об этом в беседе с Агентством "Москва" заявила старший научный сотрудник МФТИ Евгения Кравченко.

© Сетевое издание m24.ru

Ожидается, что "планета любви" появится на столичном небосводе после заката Солнца впервые с марта 2025 года. При этом Венера будет расположена крайне низко над горизонтом – видимость планеты окажется ограничена узким временным окном в 20–30 минут.

"Но с каждый днем Венера будет видна все выше и дольше, пока не достигнет максимальной вечерней элонгации 15 августа 2026 года", – добавила Кравченко.

Венеру можно будет увидеть невооруженным глазом в случае идеально открытого западного горизонта. В телескоп можно наблюдать почти полный диск планеты бело-голубоватого оттенка. Чуть выше Венеры можно будет наблюдать бледно-желтую звезду – Сатурн, сказала специалист.

"Он будет находиться в соединении с Нептуном, но его можно увидеть только в телескоп. В это же время на протяжении всей ночи в созвездии Близнецов можно наблюдать Юпитер. В телескоп <...> видны его самые крупные спутники: Ио, Европа, Ганимед, Каллисто", – резюмировала Кравченко.

Кроме того, 14-го числа на безопасном расстоянии от Земли

пролетит самый крупный за последний год астероид 162882. Размеры объекта близки к 1 километру. Ожидается, что он пройдет на расстоянии в несколько миллионов километров от Земли. Вероятность его столкновения считается равной нулю.