Затруднено движение на МЦД-2 и Рижском направлении МЖД

На D2 и Рижском направлении через станцию Павшино наблюдается затруднение движения из-за остановки состава. Об этом в пятницу, 13 февраля, сообщили в пресс-службе Дептранса Москвы.

© Вечерняя Москва

Поезд прекратил движение по техническим причинам. К нему выехал локомотив, который уберет состав с путей. Часть поездов проследует укороченными маршрутами.

— Вместе с МЖД принимаем меры для сокращения опозданий, — уточнили в Telegram-канале департамента.

До этого поезд, следовавший из Ростова-на-Дону в Адлер, произвел остановку в Краснодарском крае по техническим причинам. В результате с задержкой следовали 19 пассажирских поездов.

18 декабря похожая ситуация произошла на Курском направлении Московской железной дороги (МЖД). Тогда некоторые составы задерживались из-за остановки поезда на пункте Калитники.

11 декабря движение электричек на четвертой линии МЦД в сторону Апрелевки также было временно затруднено. Причина — остановка состава на станции Москва-Пассажирская — Смоленская.