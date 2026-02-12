Синоптик: в столичном регионе потеплеет до +3 °С в выходные

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что в выходные в столичном регионе потеплеет.

В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» он сообщил, что температура воздуха в субботу составит +1...+3 °С.

«Ветер юго-восточный со скоростью 5 — 10 м/с. Гололедица», — заявил эксперт.

В воскресенье ночью ожидается облачная погода, местами умеренные осадки. Днём местами небольшой снег.

«Ночью ожидается температура от -1 до +2 °С, днём -3…+2 °С. Ветер западный, 6 — 11 м/с. Сильная гололедица», — заключил Ильин.

В свою очередь, ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказала, что характер погоды начнёт существенно меняться 15 февраля.

«Столичный регион будет пересекать холодный атмосферный фронт, который проявит себя небольшим снегом. А ночью уже станет подмораживать», — сообщила она.

По её словам, к вечеру мороз окрепнет до -5...-6 °С.

Ранее эколог Илья Рыбальченко объяснил, что причина непредсказуемой зимней погоды в центральной части России — не в «разрушении климата», а в географическом положении.