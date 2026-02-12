В Москву вернутся морозы

Гидрометцентр России сообщил, что в понедельник в Москве закончится оттепель. Об этом пишет РИА Новости.

По информации гидрометцентра, наступившая в Москве оттепель продержится на выходных. Но в понедельник температура вновь опустится до -13C°.

«Пятнадцатого февраля облачно с прояснениями. Ночью небольшие осадки, местами умеренные — снег, мокрый снег, температура в Москве -1,1C°, по области -3,2C°. Днем местами небольшой снег, температура в Москве -1,1C°, к вечеру — понижение температуры до -8C°, по области -3,2C°, к вечеру — понижение температуры до -10C°. Ветер западный и северо-западный, 6-11 метров в секунду, сильная гололедица», — рассказали синоптики.

В Гидрометцентре также добавили, что температура опустится до -15C° — -10C° уже в понедельник ночью. Днем ожидается от -13C° до -8C°.

Ранее синоптики рассказали о погоде в Москве на выходных.