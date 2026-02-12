В Московском зоопарке подготовили праздничную программу

В четверг, 12 февраля, Московский зоопарк празднует 162-й день рождения. За это время он стал настоящим домом для зоологов, ветеринаров и научных сотрудников, посвятивших жизнь заботе о животных. В связи с праздничными событиями на выходных для посетителей зоосада пройдут развлекательные мероприятия.

Мировой рекорд

Московский зоопарк - один из старейших в Европе. Он появился в 1864 году благодаря Императорскому русскому обществу акклиматизации животных и растений. Сегодня это не просто коллекция животных, а динамично развивающееся пространство: здесь кипит научная работа, проходят международные конференции, реализуются образовательные программы. Каждый день зоопарк создает особую атмосферу, позволяя москвичам и гостям столицы по-новому открыть для себя удивительный мир живой природы.

Ярким примером успеха стал мировой рекорд, установленный в начале 2025 года: в зоопарке содержатся 1253 вида животных! Этот результат - заслуженная награда за многолетний труд целой команды: зоологов, ветеринаров, киперов и всех тех, кто вкладывает душу в работу с животными.

Манул Тимофей и панда Катюша

Многие обитатели Московского зоопарка стали настоящими звездами - за их жизнью с интересом наблюдает вся страна. Среди них Манул Тимофей. Этот пушистый хищник давно стал живым символом зоосада, поскольку именно здесь впервые в мировой истории удалось добиться регулярного размножения этих редких кошек в неволе. Тимофей не из тех, кто охотно позирует посетителям: как истинный кот, он ценит уединение и ловко скрывается от любопытных взглядов. Но шанс увидеть его все‑таки есть. Когда сумерки окутывают вольер, Тимофей становится активнее и выходит из укрытия.

Еще одна известная обитательница зоопарка - панда Катюша. Она появилась на свет два с половиной года назад от панд Диндин и Жуи, которые были привезены из Китая. Имя ей дали москвичи. Популярность Катюши давно вышла за пределы столицы: за ней при помощи онлайн трансляций следят не только в других регионах России, но и за рубежом. Каждый новый этап ее жизни вызывает волну восторга у поклонников.

Экскурсии, спектакли и мастер-классы

В связи с празднованием дня рождения Московского зоопарка для гостей на выходных приготовили развлекательную программу.

14 февраля в 12:00 посетителей ждет увлекательная лекция "От зверинца к зоопарку". На ней расскажут, как менялись зоологические сады с течением времени, в чем их современная миссия, какие истории хранят первые обитатели зоопарков. Одновременно с лекцией в "Доме птиц" распахнет двери мастерская "Пингвина Робина" - здесь каждый сможет сделать экологичные сувениры своими руками. Чтобы попасть на лекцию, достаточно приобрести входной билет в зоопарк и заранее зарегистрироваться.

В 14:00 всех желающих приглашают в музей на экскурсию "Зоопарк от А до Я - тропой историй". Захватывающее путешествие сквозь эпохи раскроет закулисную жизнь обитателей зоосада и покажет, как складывались отношения между людьми и животными в разные времена. Для участия необходимо заранее позвонить по телефону +7 499 255‑57‑63 и зарегистрироваться, а также приобрести входной билет в зоопарк.

На следующий день, 15 февраля, праздник продолжится. В 12:00 в библиотеке зоопарка стартует праздничный спектакль "Птичий переполох". А после него зрителей ждет увлекательная экскурсия по территории зоосада. Бесплатные билеты на спектакль можно оформить на "Мосбилете", но понадобится и входной билет в сам зоопарк.

Также до 29 марта у гостей зоопарка есть возможность посетить удивительную выставку работ клуба художников‑анималистов. Она разместилась в выставочном зале объекта культурного наследия "Жилой дом П. Т. Клюева". Галерея открыта с 10:00 до 17:00, вход - по билету в зоопарк. Обратите внимание: понедельник и вторник - выходные дни.