ТРК с термами, рыбным рынком и выставочным центром появится у парка Победы

Торгово-развлекательный комплекс с термами, рыбным рынком и выставочным центром планируется построить рядом с парком Победы. Об этом на конференции CORE.XP «Сила четырех» сообщил сооснователь Ginza Development Алексей Губкин.

«Мы имеем интересный проект, это суперэлитный жилой комплекс, который называется Victory park, то есть это такие дома, которые уже практически проданы или продаются за какие-то космические деньги – из серии 1,5 млрд руб. за квартиру большую. Внутренний двор этих домов, по которому ходят только жители, там есть такое большое круглое отверстие – на самом деле под ним находится в стилобате огромная торговая площадь, 40 тыс. кв. м, в одном уровне, высота потолков 10 м, и только колонны несущие, то есть такая уникальная торговая зона», – сказал Губкин.

По его словам, девелопер планировал строительство традиционного торгового центра, но локация оказалась непростой.

«Находится на Кутузовском проспекте, но там нет метро. Там нет трафика, она находится в классном месте для жилья, парк Победы фактически под окнами, но совершенно не в классном месте для торговли. Конечно, арендаторы стали предлагать пониженные ставки. Мы придумали совершенно другую идею, выкупили часть этого актива. Мы сами делаем «якоря» и сами ими управляем. И вот какие у нас есть «якоря», которые мы сейчас там строим и проектируем, тут три крупных «якоря»: первое – это акватермальный комплекс с большой террасой на улице», – рассказал Губкин.

Он отметил, что площадь термального комплекса составит порядка 7 тыс. кв. м.