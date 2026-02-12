Названы самые необычные новые станции московского метро

Москвичи привыкли называть подземными дворцами старые станции метро вроде "Комсомольской" и "Маяковской", но и многие из новых уже стали архитектурными достопримечательностями. Тем более что подземка за последние 15 лет выросла в размерах более чем в полтора раза. Где же появились потолок в виде Млечного Пути, стены из кварцевого агломерата и платформы, залитые солнечным светом?

Поезд идет к берегу

Начну даже не с архитектуры, а с необычных инженерных решений - они часто идут впереди архитектуры. С 2011 года в городе построили и реконструировали 127 новых станций метро и МЦК, и прибегать к оригинальным решениям приходилось нередко.

"Одним из ключевых технологических прорывов стала проходка двухпутных тоннелей одним щитом диаметром десять метров. Впервые ее применили на Некрасовской линии, - вспомнил на днях в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. - Строительство больших тоннелей экономит средства и трудозатраты: вместо двух щитов используется один, нет необходимости в дополнительных притоннельных сооружениях. Технология двухпутных тоннелей получила дальнейшее развитие на Большой кольцевой линии. Сейчас аналогичным образом ведется строительство участка Рублево-Архангельской линии, а в перспективе такие решения появятся и на Бирюлевском радиусе".

Напомню, раньше тоннели в метро рыли щиты диаметром шесть метров, а потому тоннелей нужно было два - они шли параллельно друг другу. А 10-метровый щит прокладывает сразу два пути, и поезда следуют рядом, в одном тоннеле. Конечно, эта технология не стала повсеместной, но популярность завоевала.

Благодаря новой технологии прокладки тоннелей появились и станции нового типа - платформы у них обычно не посередине, как остров, а по бокам от путей, как берега реки. Их потому и называют береговыми. А станция "Нижегородская" на Большой кольцевой линии получилась и вовсе уникальной. Она первая и пока единственная в московском метро, где объединены четыре пути Некрасовской и Большой кольцевой линий. Две платформы могут принять четыре состава одновременно. Из-за этого станция удивляет и своей шириной. Дизайн у нее тоже интересный - в нем отражен образ конструктора "Лего". Станцию поделили на части с помощью цвета, что помогает пассажирам ориентироваться.

Появилась станция, где проходят сразу четыре пути двух разных линий

Еще в метро впервые появились полуподземные станции с асимметричными путевыми стенами. С одной стороны станции эти стены глухие, а с другой - стеклянные. Впервые этот опыт применили на "Мичуринском проспекте" Солнцевской линии. Помимо необычного визуального эффекта решение дает и чисто утилитарную пользу - больше естественного света. Позже такой прием реализовали на станции "Пыхтино" той же линии.

А конечная станция Сокольнической линии "Потапово" стала первой отапливаемой наземной станцией столичного метро. Причем внешне и внутри она выглядит даже не как станция, а как полноценный вокзал. Неудивительно, что тепла ей нужно много - за его подачу зимой отвечают четыре приточные установки для подачи теплого воздуха: вес каждой превышает четыре тонны, а суммарная мощность составляет два мегаватта.

Потолок из стекла

Но вернемся к архитектуре. Несмотря на масштабы метростроения, плодить похожие друг на друга как близнецы-братья станции в Москве не стали - для разработки их дизайна нередко даже устраивали международные архитектурные конкурсы. В итоге архитектурные эксперименты превратились в норму.

Например, на станции "Новаторская" на БКЛ нашли новаторское решение под стать названию - впервые в столичной подземке потолок станции отделали стеклом. Панели подвешены вертикально и покрыты пленкой оранжевого цвета трех оттенков, а еще подсвечены - все это создает необычный визуальный эффект. "Здесь же впервые внедрили систему аспирации для раннего обнаружения задымления: тонкие трубки отслеживают качество воздуха", - добавляет Собянин.

На "Воронцовской" той же БКЛ внимание пассажиров тоже привлекает потолок - он волнообразной формы и состоит из 11 600 алюминиевых цилиндров, размещенных на девяти уровнях. Среди них расположены светильники, своим узором напоминающие Млечный Путь. А колонны станции облицованы кварцевым агломератом - это искусственный камень, по прочности не уступающий граниту. Его также можно увидеть на "Мичуринском проспекте" - там материалом тоже облицевали колонны.

А вот на станции "Тропарево" Сокольнической линии дизайнерская задумка довольно простая - интерьер был вдохновлен близлежащим лесопарком. Перрон стилизовали под парковую аллею с 10 металлическими светильниками-деревьями. На путевых станах установлены зеркала, которые отражают необычные "деревья" и дают еще больше света.

Архитекторы в метро вообще всегда пытались играть со светом, создавая необычные светильники и световые узоры. Наше время не стало исключением. Например, ключевым элементом интерьера станции "Вавиловская" Троицкой линии стали точечные светильники - их там больше 2,7 тысячи. Причем это не случайное решение - дизайн посвящен выдающемуся ученому-физику Сергею Вавилову и его исследованиям в области люминесценции.

Кстати

Самая глубокая станция в метро Москвы тоже относительно новая - "Парк Победы" открыли в 2003 году на глубине 73 метра. Этот рекорд могла побить открытая в 2023 году станция "Марьина Роща" на БКЛ, но ей не хватило буквально метра - она залегает на 72-й отметке. Зато самый длинный эскалатор именно на ней! Он протянулся сразу на 130 метров, причем это крупно написано на стенах вдоль ступеней. Так же там можно найти и отметки протяженности. Спуск и подъем занимает без малого три минуты - местные жители специально закладывают на это время, планируя поездки.