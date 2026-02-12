Мосводосток проводит работы по очистке ливневок в связи с потеплением

Бригады ГУП «Мосводосток» проводят очистку водосточной инфраструктуры, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

«В связи с резкими перепадами температуры воздуха и переходом в сторону положительных отметок специалисты ГУП «Мосводосток» проводят работы по очистке решеток и камер водоприемных колодцев от снежной шуги и наледи. Мероприятия необходимы для беспрепятственного пропуска талой воды в водосточную сеть во избежание образования временных скоплений воды», – говорится в публикации.

Как уточняется, особое внимание уделяется очистке водосточной инфраструктуры на ключевых магистралях, вблизи пешеходных зон, а также у остановок городского транспорта.