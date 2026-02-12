Арбат встретит гостей уникальной фотовыставкой музыкального наследия

В Москве на Арбате 12 февраля по 15 марта откроется уличная фотовыставка «Легендарный Москонцерт: Вчера. Сегодня. Завтра». В этом году старейшей организации культуры Москвы исполняется 95 лет.

© Вечерняя Москва

На выставке будут представлены архивные и современные фотографии культовых артистов Москонцерта, олицетворяющих служение государству, искусству и людям. Каждое концертное выступление — дань уважения российским ценностям, их сохранение и преумножение.

— Эта выставка — не просто юбилейный проект, а возможность осмыслить путь, который прошла концертная организация, и показать его значение для культуры страны. Мы хотим, чтобы зрители увидели в фотографиях не только артистов, но и идеалы, которые они воспевают своим творчеством, — отмечает заместитель руководителя Департамента культуры города Москвы Ака Марзаева.

Идея выставки — сохранение и приумножение культурной памяти страны и почитаемых в ней ценностей: жизнь, историческая память и преемственность поколений, гражданственность, служение Отечеству, милосердие, нравственные идеалы, приоритет духовного над материальным, взаимоуважение, гуманизм, созидание, справедливость и многое другое.

В экспозиции представлены уникальные кадры выступлений исполнителей разных лет — Лидии Руслановой, Леонида Утесова, Клавдии Шульженко, Майи Кристалинской, Надежды Бабкиной, Надежды Кадышевой, Геннадия Хазанова, Александра Малинина, Сергея Жилина и других артистов.

Проект охватит в том числе героическую работу культбригад в зоне СВО в наши дни. Статистика деятельности Культбригады: более 1 300 выступлений, 515 000 км дорог, 158 200 зрителей, 100 тонн гуманитарной помощи. Экспозиция будет дополнена фотографиями, сделанными в местах, где сейчас проходит СВО.