Начался капитальный ремонт трех фонтанов на Манежной площади

Все работы планируется завершить в этом году.

Специалисты комплекса городского хозяйства проведут капитальный ремонт фонтанов «Часы мира», «Купола» и «Каскад». Они расположены на Манежной площади в центре столицы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Приступили к обновлению одних из самых известных столичных сооружений — фонтанов “Часы мира”, “Купола” и “Каскад” на Манежной площади. В ходе обследований был выявлен ряд дефектов сооружений, которые появились после многолетней эксплуатации, поэтому приняли решение провести их капитальный ремонт», — отметил Петр Бирюков.

На фонтане «Часы мира» заменят поврежденные части остекления купола, покрытия и стены гранитной чаши, отремонтируют плиты ступеней. Кроме того, приведут в порядок электрооборудование и кабельные линии, смонтируют подсветку струй и купола, а также обновят систему водоснабжения и насосного оборудования.

Одновременно на фонтанах «Купола» и «Каскад» выполнят мощение дна чаш гранитом, обновят облицовку парапетов и приведут в порядок системы электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Предусмотрена также замена насосного оборудования и форсунок. Ремонт проведут и в помещениях насосной станции. В частности, там планируется обновить системы диспетчеризации инженерного оборудования.

Капитальный ремонт фонтанов планируют завершить в этом году.

