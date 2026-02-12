Собянин рассказал о реконструкции школы №1574 в Старопименовском переулке

Мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере Max рассказал о ходе реконструкции школы №1574 в Старопименовском пер.

«Обновляем историческую школу №1574 в Старопименовском пер., сохраняя еe архитектурную уникальность. Здание, построенное больше 120 лет назад, – знаковое место столицы. В нeм преподавали лучшие педагоги своего времени. Например, уроки астрономии вeл Павел Штернберг, в честь которого назван астрономический институт МГУ. Лингвистике обучал учeный Филипп Фортунатов, про природу рассказывал знаменитый натуралист Леонид Сабанеев. Занятия проходили в том числе на иностранных языках, включая французский и немецкий», – написал Собянин. По его словам, школа всегда славилась своими выпускниками, среди которых архитектор Роман Клейн, философы Сергей и Евгений Трубецкие, учeный-физик Александр Эйхенвальд, основатель Государственного центрального театрального музея Алексей Бахрушин. Некоторое время здесь учился поэт Валерий Брюсов. «В 1986 году в стенах школы снимали сцены фильма «Завтра была война», и неслучайно: во время Великой Отечественной войны в здание попала бомба, и учителя с учениками сами разбирали завалы», – уточнил мэр.

Собянин отметил, что после реконструкции школа преобразится как снаружи, так и внутри. В ней заменят все инженерные коммуникации, сделают новые учебные кабинеты со стеклянными перегородками и современным оборудованием.