Чат-бот московского транспорта ответил на 18 млн вопросов с момента запуска

Чат-бот московского транспорта Александра ответила более чем на 18 млн вопросов пассажиров с момента запуска, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Чат-бот Александра с 2020 года круглосуточно помогает пассажирам, пешеходам и автомобилистам находить необходимую информацию о работе городского транспорта. За это время виртуальный ассистент ответил на более 18 млн вопросов. Уже год в его работе применяется искусственный интеллект, это позволяет Александре отвечать на большее число вопросов различной степени сложности. В соответствии со Стратегией развития транспорта до 2030 года, которую утвердил мэр Москвы Сергей Собянин, мы продолжим внедрять ИИ в наши сервисы и повышать комфорт пассажиров», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра города по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Он добавил, что с момента запуска сервиса доля обращений через цифрового помощника выросла почти в шесть раз. Так, в настоящее время каждое третье обращение по вопросам работы транспорта поступает в чат-бот.

В ведомстве напомнили, что Александра отвечает на вопросы 24/7 и работает на 14 платформах.

Кроме того, уже более 75% услуг можно получить удаленно, не посещая сервисные центры на станциях.