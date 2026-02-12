Сергунина рассказала о профориентационных проектах Москвы

В Москве действует множество профориентационных проектов для молодежи: программы охватывают такие направления, как предпринимательство, культура, инновации, туризм, медиа. Столица поддерживает ребят в процессе выбора профессии, дальнейшем трудоустройстве и запуске своего дела, сообщили в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы со ссылкой на заместителя мэра города Наталью Сергунину.

«Город предлагает молодым москвичам все возможности для самореализации. Например, начинающие специалисты проходят обучающие курсы, стажируются в мэрии Москвы и ведущих компаниях, получают консультации экспертов, участвуют в карьерных форумах и выставках», – приводятся в сообщении слова Сергуниной.

Отмечается, что одна из ключевых площадок для знакомства с перспективными профессиями – инновационно-образовательный комплекс «Техноград» на ВДНХ. Здесь жители столицы получают знания и практические навыки для работы в таких сферах, как информационные технологии, дизайн, видеопродакшен, аналитика данных, автоматизация бизнес-процессов, маркетинг и других. При этом только за 2025 год к программам присоединились 12 тыс. человек.

Кроме того, для молодежи действует программа стажировок в правительстве Москвы. Она включает восемь направлений, среди которых «Медийный город», «Городская экономика», «HR-город». На одно из популярных – «ИТ-город» – в новом потоке поступило рекордное число заявок: свыше 10 тыс.

В ведомстве добавили, что узнать о подходящих направлениях ребята могут, сдав добровольный квалификационный экзамен более чем по 70 специальностям – от инженерии до ИТ-аналитики и архитектуры. Успешное прохождение позволит получить сертификат, подтверждающий компетенции, а также рекомендацию для трудоустройства на предприятиях – партнерах экзамена.

Как уточняется, посетить с бесплатными экскурсиями производства микропроцессоров и авиационных систем, научные лаборатории, творческие мастерские и прочие организации, а еще встретиться с их сотрудниками и руководителями приглашают в рамках акции «День без турникетов». Для работодателей это шанс заинтересовать юношей и девушек и привлечь в коллектив квалифицированные кадры. В 2025 году свои двери для горожан открыло больше 140 компаний.

Также в 2025 году в столице запустили обновленный портал «Молодежь Москвы». Благодаря ему предлагают получить консультации экспертов по составлению резюме и подготовке к собеседованию, найти вакансии крупных компаний, забронировать площадки для работы и творчества.

Уточняется, что на платформе опубликована афиша хакатонов, фестивалей и мастер-классов. В списке самых масштабных профориентационных событий 2025 года – форум-выставка «Город. Карьера. Бизнес». Его участников ждали презентации возможностей для трудоустройства, а еще мастер-классы и панельные дискуссии.

Помимо этого, в конце минувшего года в Москве представили онлайн-проект «Карьера в ИТ», с помощью которого соискатели могут подтвердить свою квалификацию, а компании – проверить знания кандидатов. По итогам прохождения тестирования выдается сертификат с указанием уровня компетенций.

В пресс-службе рассказали, что в январе 2026 года в столице провели Московский международный фестиваль студенческого предпринимательства «Студфест». Он собрал 10 тыс. человек – бизнесменов, экспертов, студентов и начинающих специалистов. Для посетителей организовали мастер-классы, презентации технологических решений городских инноваторов и многое другое.

При этом с туристической отраслью молодежь знакомит проект «Московская школа гостеприимства». В ее рамках действует интенсив «Твой старт в туризме» с лекциями, практическими занятиями и карьерными мероприятиями.