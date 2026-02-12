«Мосбилет» приглашает на премьеры четырех спектаклей 14 и 15 февраля

Зрители увидят постановки, посвященные психологии, любви, семейным отношениям, а также выбору творческого пути.

В театрах, подведомственных столичному Департаменту культуры, 14 и 15 февраля пройдут премьеры спектаклей. Их представят театры «Современник» и «Сфера», Московский драматический театр имени Н.В. Гоголя и Театр на Трубной. Зрителей ждут новые прочтения культовых постановок, лирические комедии и история о выборе творческого пути.

«Спешите делать добро»

В субботу, 14 февраля, в 19:00 в театре «Современник» состоится показ спектакля «Спешите делать добро» по пьесе Михаила Рощина в новой сценической редакции драматурга Олега Антонова. По сюжету московский инженер Мякишев возвращается из командировки со спасенной им девочкой Олей из неблагополучной семьи. Этот поступок станет настоящим испытанием для его жены, лучшего друга и соседей.

«У нас представлены две точки зрения, кардинально противоположные, поэтому у зрителя будет возможность выбора, на чью сторону встать», — рассказывают режиссеры спектакля Яна Сексте и Алексей Усольцев.

Пьесу ранее представляли зрителям на сцене «Современника» в культовой постановке Галины Волчек в 1980 году. Тогда спектакль-диспут стал громким художественным и гражданским высказыванием.

В ролях — Александр Хованский, Марина Лебедева, Сергей Гирин, Татьяна Бабенкова и другие. Вход по билетам.

«Не любишь, ну и пусть»

14 и 15 февраля в 19:00 в Театре на Трубной пройдет премьера лирической комедии «Не любишь, ну и пусть». Спектакль поставлен по пьесе Виктории Токаревой, одной из самых читаемых и узнаваемых отечественных писательниц, автора десятков рассказов и сценариев к фильмам «Джентльмены удачи» и «Мимино». В центре сюжета — история любви, которая возникает вопреки здравому смыслу, обстоятельствам и ожиданиям.

«Этот спектакль — не про возвышенные чувства в идеальных обстоятельствах. Он про то, как живут обычные люди: любят не тех, ждут не там, а потом всю жизнь несут в себе этот груз — или эту нежность. Я хочу, чтобы зритель вышел из зала и вдруг вспомнил того самого человека. Ту самую любовь. Ту самую фразу: “Ну и пусть”. Ведь у каждого она была. Просто мы все думаем, что забыли», — отметил режиссер спектакля Игорь Мужжухин.

В ролях — Анастасия Акатова, Родион Вьюшкин, Татьяна Циренина, Ольга Бынкова, Олег Царев, Джульетта Шабанова, Елена Анисимова и другие. Вход по билетам.

«С любовью. До востребования»

14 февраля в 19:00 на основной сцене Московского драматического театра имени Н.В. Гоголя состоится премьера спектакля «С любовью. До востребования». Постановка подготовлена совместно с Москонцертом.

История развернется в зале ожидания на вокзале, где герои будут вынуждены провести вместе несколько часов из-за отмены поездов. Центральным элементом сюжета станет старый почтовый ящик, в котором хранятся недоставленные письма разных эпох. Персонажи отправятся в путешествие по волнам своей памяти.

В постановке прозвучат известные мелодии о любви в оригинальных аранжировках. Зрители услышат классические романсы, произведения для струнных инструментов и фортепиано, а также композиции в таких стилях, как джаз и эмбиент.

Режиссером-постановщиком выступил Алексей Фроленков. В спектакле примут участие Анна Александер, Марк Бурлай, Алена Гончарова, Александр Груздев, Ольга Добрина и другие. Музыкальные композиции исполнят коллективы и артисты Москонцерта: Басиния Шульман (фортепиано), Оксана Невежина (вокал), Михаил Шостак (аккордеон), джаз-ансамбль Алекса Новикова, а также ансамбль «Доминант-квартет» и хоровой театр Бориса Певзнера под художественным руководством Елены Гречниковой.

Вход по билетам.

«Таланты и поклонники»

14 и 15 февраля в 18:00 в Московском драматическом театре «Сфера» состоится премьера спектакля «Таланты и поклонники» по комедии Александра Островского. Новая постановка режиссера Ирины Пахомовой завершает трилогию, начатую спектаклями «Лес» и «Без вины виноватые». Постановки посвящены темам театра, актерской судьбы и нравственного выбора.

По сюжету главная героиня — актриса провинциального театра Александра Негина — оказывается перед мучительным выбором: пойти на компромисс со своей совестью и получить покровительство богатого поклонника или остаться верной искусству, но обречь себя на нищету. Зрители увидят закулисье театральной жизни — с ее соблазнами, компромиссами, смешными и горькими сторонами.

Как отметила Ирина Пахомова, основные темы пьесы — это конфликт между искусством и коммерцией, искушение славой, уязвимость творческих людей. Их интересно рассмотреть в актуальном контексте мира цифровых технологий, социальных сетей и индустрии развлечений XXI века. Сегодня этот выбор стоит перед многими творческими людьми: художниками, музыкантами, актерами, блогерами. Они решают, будут ли работать в стол и для узкого круга ценителей, сохраняя творческую свободу, или же подстраиваться под алгоритмы соцсетей и вкусы массовой аудитории ради популярности и денег. История Негиной, которая в итоге выбирает путь, позволяющий ей продолжать заниматься искусством, пусть и ценой компромисса, — такая же, как и у многих современных людей.

Главную роль исполнит Елена Маркелова. В спектакле также примут участие Мария Аврамкова, Антон Алипов, Илья Ковалев, Анатолий Смиранин, Даниил Толстых, Дмитрий Бероев, Евгения Казарина и другие артисты.

Вход по билетам.