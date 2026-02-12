Военно-патриотическая акция «Честь имею!» пройдет 19 февраля в комплексе ВОС

Культурно-спортивный реабилитационный комплекс ВОС в четверг, 19 февраля, проведет военно-патриотическую акцию «Честь имею!» для инвалидов по зрению, участников специальной военной операции (СВО) на Украине и членов их семей.

Участники мероприятия возложат цветы к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду, посетят интерактивные площадки КСРК ВОС, пообедают у полевой кухни и посетят концерт военно-патриотической песни, в котором будут задействованы инвалиды по зрению, члены творческих коллективов КСРК ВОС и военно-духового оркестра.

В акции примут участие президент Всероссийского общества слепых Владимир Сипкин, представители Аппарата управления организации, полномочные представители Сипкина в федеральных округах, а также инвалиды по зрению из Москвы, Московской области и других регионов России.

17 февраля в Музее героизма на ВДНХ пройдет встреча «Герои непокоренного Донбасса» в рамках патриотического проекта «Герои о героях». Она приурочена ко Дню защитника Отечества и дате начала СВО. Обновленную экспозицию Музея героизма открыли в павильоне № 59 9 мая 2025 года.