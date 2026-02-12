В выходные улицы Москвы превратятся в огромный каток
В Москве сохранится теплая погода вплоть до воскресенья, 15 февраля. В этот день в столичный регион внезапно придет холод, из-за чего оттаявший до этого снег создаст сильную гололедицу, рассказал RT руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
По его словам, 13 и 14 февраля в средней полосе страны от Смоленска до Нижнего Новгорода температура воздуха будет колебаться от 0 до +2 градусов, в том числе – в столице. При этом в Москве пройдет мокрый снег с дождем, а в воскресенье циклон отступит, с обеда начнет холодать, температура воздуха упадет до -10 градусов.
В ночь с воскресенья на понедельник продолжит холодать, температура воздуха упадет до -15 градусов, заключил синоптик.