Городские службы работают в усиленном режиме из-за снегопада. Об этом в четверг, 12 февраля, сообщили в Комплексе городского хозяйства столицы.

— Согласно данным синоптиков, до 20 февраля включительно в столичном регионе будут сохраняться очень сложные погодные условия. В период с 12 по 16 февраля практически ежедневно ожидается снег. С 16 по 20 февраля прогнозируются еще два сильных снежных залпа. Снегопады будут сопровождаться резкими перепадами температуры наружного воздуха от минусовых до плюсовых значений и обратно. В связи с этим все городские службы переведены на усиленный режим работы, — рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов, подготовлены аварийные источники тепло- и электроснабжения. Коммунальные службы осуществляют непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети.

По мере выпадения осадков проводится сплошное прометание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с противогололедной обработкой. Цикл работ повторяется в соответствии с погодой.

Особое внимание уделяется оперативной очистке ключевых магистралей, чтобы обеспечить проезд машин «Скорой помощи», оперативных служб и городского транспорта, пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам и объектам социальной сферы.

Коммунальные службы проводят проверку системы водоотведения, очищают водоприемные решетки, элементы дренажной системы, ливнестоки и колодцы. В местах возможного скопления воды размещены бригады и техника дорожных служб и инженерных компаний.

Организованы мероприятия по очистке крыш жилых домов и административных зданий, выступающих элементов фасадов, водосборных желобов и воронок водостоков, уточнили в Telegram-канале ведомства.

В Москве и области 12 февраля пройдет снегопад, который по интенсивности сравнится с январским. В этот день в регионе может выпасть до 10–15 миллиметров снега, что составляет примерно треть от нормы.