Программу фестиваля «Масленица» представят на Тверском бульваре 13 февраля

На Тверском бульваре 13 февраля будет представлена программа фестиваля «Масленица», сообщила пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«13 февраля на Тверском бульваре состоится презентация фестиваля «Масленица» в рамках проекта «Зима в Москве». В 15:00 гости смогут окунуться в праздничную атмосферу, познакомиться с программой грядущего торжества и принять участие в разнообразных активностях, соединяющих народные традиции и современные форматы досуга.

Вечер начнется с ремесленных мастер-классов: желающие научатся создавать традиционную куклу Масленицы, а затем сделают памятные снимки в тематической фотозоне, где будут доступны нарядные платки и маскарадные маски.

Тепло и уют создадут ароматные угощения: гостей ждут облепиховый чай, аппетитные блины, а также классические масленичные лакомства – петушки и баранки к чаю», – говорится в сообщении. Помимо этого, посетители смогут принять участие в квесте «Спортивный разгуляй на Масленицу».

«Три тематические станции, размещенные вдоль бульвара, предложат участникам веселые состязания. Те, кто пройдет все этапы, получат памятные призы от бьюти-партнеров фестиваля. А трое самых активных игроков в каждой категории будут удостоены медалей, грамот и главных призов дня», – добавили в пресс-службе.

Там также отметили, что на протяжении всего вечера на площадке события будет работать самовар с горячим чаем, где можно будет согреться, пообщаться и насладиться теплой атмосферой народного гулянья.