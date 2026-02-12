Почти 5 млн поездок совершили пассажиры на маршрутах проекта "Москва-область"

В столичную транспортную систему включено 25 действующих пригородных маршрутов на северо-западном, северном и западном направлениях. Новые маршруты связали столицу городскими округами Подмосковья - Химки, Одинцовский и Красногорск. Как сообщает департамент транспорта Москвы, за время работы маршрутов пассажиры совершили почти 5 млн поездок.

Среди наиболее востребованных маршрутов у пассажиров называют - 1443, 1346, 1344 и 1342 в Химки, а также 1139 в микрорайон Новая Трехгорка в Одинцовском городском округе. Всего на этих маршрутах совершают более 33 тыс. поездок по будням.

На каждом маршруте действует свой тариф, однако для пассажиров всех маршрутов доступны:

"В рамках проекта "Москва - область" тогда же запустили первые 25 новых направлений на севере, западе и северо-западе. Там работают порядка 200 современных автобусов российского производства. С момента запуска пассажиры совершили уже порядка 5 млн поездок. Наиболее популярными стали маршруты в Химки, а также в Одинцовский городской округ", - добавил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Бесплатный проезд на всех смежных маршрутах Москвы (между Москвой и Подмосковьем) также предоставляется льготным категориям граждан Московской области. А вот скидок при пересадке на метро и другие маршруты нет.

Подробности по тарифам и расписанию узнать можно на t.mos.ru/mo.