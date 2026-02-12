Заммэра Ракова: Три семьи москвичей отпраздновали 70-летие семейной жизни
Около 1,4 тысячи церемоний чествования юбиляров супружеской жизни прошло в столице в 2025 году. По сравнению с 2024 годом это больше в три раза, а доступность мест для проведения церемоний увеличилась в 4,5 раза.
Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Церемонии чествования юбиляров супружеской жизни стали доброй городской традицией. Каждая пара является примером для подражания для молодых столичных семей и настоящей гордостью Москвы. В прошлом году мы расширили формат, и церемонии проходили не только во дворцах бракосочетания, но и в центрах московского долголетия в рамках проекта "Московское семейное долголетие". Благодаря этому число доступных мест для проведения церемоний увеличилось в 4,5 раза и у пар появилось больше возможностей выбрать удобную и близкую им площадку для праздника. Всего в столице в 2025 году прошло около 1,4 тысячи церемоний, в том числе три из них для пар, проживших вместе 70 лет. Количество церемоний чествования юбиляров выросло по сравнению с 2024 годом более чем в три раза", - рассказала заммэра.
Чаще всего в столице в 2025 году в торжественной обстановке отмечали десятилетние юбилеи: более 280 раз. Более 330 супружеских пар решили отметить 50-летний юбилей совместной жизни. Кроме этого, торжественно отметили 55, 60, 65 и 70-летние юбилеи около 120 пар.
Самым популярным месяцем в 2025 стал июль - его выбрали для торжества 205 пар. Также лидерами стали август и октябрь: в каждый из этих месяцев около 200 пар торжественно отметили юбилеи супружеской жизни. Церемонии чествования 50-летних юбиляров супружеской жизни чаще всего проходили в августе и октябре, а 10-летних в июне и июле.
Всего для проведения церемоний чествования юбиляров супружеской жизни теперь доступно более 50 мест. Большая часть церемоний проходила во дворцах бракосочетания: около 1000 супругов выбрали их для проведения семейного торжества. Самым популярным местом для проведения торжества традиционно стал Дворец бракосочетания №1: его выбрали более 230 пар.
Каждая церемония - уникальна. Сотрудники столичных ЗАГСов пишут особенный текст для каждой церемонии, опираясь на важные даты и события семейной жизни пары. Юбиляры, как и в первый день супружеской жизни, заходят в торжественный зал под марш Мендельсона. Супруги вновь обмениваются кольцами и ставят подписи в почетной книге юбиляров.
Для того, чтобы отметить юбилей совместной жизни, парам необходимо лично обратиться в выбранный дворец бракосочетания. Сотрудник дворца бракосочетания поможет выбрать дату, время, а также попросит заполнить анкету для подготовки индивидуальной речи церемонии. Обратиться во дворец бракосочетания могут не только юбиляры, но и их дети и внуки. Такую церемонию ЗАГСы Москвы проводят бесплатно.
В прошлом году праздновать юбилеи супружеской жизни стали и в центрах московского долголетия. Это комфортные и современные пространства, созданные специально для москвичей старшего поколения, где для супругов могут провести душевную церемонию в торжественной обстановке.
Отметить свой юбилей в центрах московского долголетия могут пары, которые в этом году празднуют круглую дату в браке - начиная от 40 лет совместной жизни. Проводит почетную церемонию сотрудник столичного ЗАГСа. В центре для каждой пары создают особую праздничную атмосферу - с музыкой, подарками и угощениями, а также личной фотосессией. Часто супруги приходят на церемонии в центрах московского долголетия вместе со своими детьми, внуками и правнуками. После речи ведущей пара подписывает декларацию семейного долголетия, где клянется и дальше беречь, и любить друг друга. По желанию супруги могут вновь обменяться кольцами в окружении друзей и семьи. В конце они получают памятное свидетельство о юбилее семейной жизни и подарки - праздничный торт "Москва", фотоальбом и архив фото в цифровом формате. В конце пары вместе со своими близкими могут остаться для чаепития в уютном кафе центра московского долголетия.
Праздничные церемонии проходят в 40 центрах, которые охватывают все округа Москвы. Подать заявление на проведение церемонии могут сами супруги, их дети или близкие. Сделать это можно на сайте или в любом центре московского долголетия, а также в ближайшем офисе центра госуслуг "Мои Документы".
Также в Москве супружеским парам, которые прожили в браке более полувека к юбилейным датам 50 лет, 55 лет, 60 лет, 65 лет, 70 лет и далее, положена единовременная выплата. Чтобы ее получить, нужно подать заявление в любой центр госуслуг "Мои Документы" не ранее чем за месяц до юбилейной даты.