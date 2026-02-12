Москвичам пообещали снег с дождем

В ближайшие дни в Москве ожидается снег с дождем. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале.

По его словам, в четверг, 12 февраля, столичный регион продолжит находиться под влиянием теплого атмосферного фронта, который принесет массы влажного и согретого Гольфстримом атлантического воздуха.

«В такой ситуации небо продолжат закрывать плотные облака, пройдет снег, местами переходящий в мокрый снег. На дорогах и тротуарах скользко», — рассказал синоптик.

Леус добавил, что за сутки в регионе может выпасть осадков до 15-20 процентов от месячной нормы февраля.

Также, по словам специалиста, к вечеру четверга в Москве ожидается потепление до минус 1-3 градусов по Цельсию. В области воздух может прогреться до нуля — минус пяти градусов.

В пятницу, 14 февраля, также прогнозируются временами снег, мокрый снег, местами с дождем. Ночные температуры будут находиться в районе минус 1-3 градусов, днем потеплеет до одного-трех градусов.

Ранее москвичам пообещали похолодание вслед за оттепелью. Как сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова, с 15 февраля в столичном регионе ожидается снижение температуры в результате прихода холодного атмосферного фронта.