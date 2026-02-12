Москвичам раскрыли среднюю стоимость букета ко Дню всех влюбленных

Средняя стоимость букета из красных роз ко Дню всех влюбленных обойдется москвичам примерно в четыре тысячи рублей. Об этом рассказала президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова. Ее слова приводит «Москва 24».

Специалист отметила, что именно эти цветы пользуются популярностью 14 февраля. Флорист уточнила, что чаще мужчины выбирают крупные колумбийские розы.

«Учитывая ажиотаж в связи с праздником, цены поднимутся примерно на 15 процентов. В итоге один цветок обойдется в среднем в 300 рублей. Достойный же букет из девяти штук с добавлением декоративной зелени будет стоить в районе четырех тысяч рублей», – пояснила Сафронова.

Наиболее дешевым вариантом флорист назвала мимозу, одна веточка которой обойдется примерно в сто рублей. В то же время стоимость тюльпанов будет варьироваться от 50 до 250 рублей за штуку в зависимости от сорта.

Ранее сообщалось, что Центр океанографии и морской биологии «Москвариум» подготовил ко Дню всех влюбленных новую фотовыставку под названием «Океан любви».