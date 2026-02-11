Когда и где встречать масленницу в Измайловском кремле

21 и 22 февраля 2026 года в культурно-развлекательном комплексе «Кремль в Измайлово» традиционно отметят один из самых веселых праздников - Масленицу!

© Пресс-служба

Провожать зиму в Кремле Измайлово, с его ярким русским колоритом, стало традицией для москвичей и гостей города. Ведь «Кремль в Измайлово» создает атмосферу настоящей ярмарочной слободы, где каждый гость – от ребенка до взрослого – становится участником действа.

Измайловские ремесленники традиционно откроют свои мастерские, где будут обучать желающих русским ремёслам: созданию масленичных куколок из лыка, росписи пряничных солнышек, выпечке блинов и многому другому.

21 февраля 2026 года в субботу «Кремль в Измайлово» приглашает маленьких гостей и их родителей стать участниками семейного разгуляя!

За один день вы окунетесь в фольклорную эстетику и насладитесь лучшими народными коллективами при поддержке журнала «Я пою». Вас ждет живой звук, многоголосие и любимые народные хиты. Ведущим праздника выступит Светлана Зейналова. Во время выступлений и активных игр будут проходить розыгрыши призов от партнеров мероприятия.

Время концерта — с 13 до 16 часов, вход свободный.

© Пресс-служба

22 февраля 2026 года в воскресенье «Кремль в Измайлово» и НАШЕ радио приглашает гостей всех возрастов на проводы зимы и встречу весны!

Это будет настоящий праздник с песнями, забавами и вкусными блинами у Колеса Обозрения!

Центральным событием станет концерт любимых исполнителей: на сцену выйдут Александр Пушной, группы «Ключевая», «После 11», Casual и «Тайм-Аут». Энергию и уникальную атмосферу празднику подарят любимые ведущие НАШЕго Радио, которые зарядят гостей отличным настроением. Начало в 12:00 у Колеса Обозрения «Кремль в Измайлово»!

Время концерта — с 13 до 16 часов, вход свободный.

Подробнее о мероприятии можно узнать на официальном сайте.