В Москве и Московской области в четверг, 12 февраля, пройдет снегопад, который по интенсивности сравнится с январскими осадками. В этот день в столичном регионе может выпасть до 10–15 миллиметров снега, что составляет примерно треть от месячной нормы.

Об этом в среду, 11 февраля, рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

— А уже к концу рабочей недели в столицу придет первая оттепель: дневная температура прогреется до плюс 2 градусов, — передает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Из-за снегопада Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье до утра пятницы, 13 февраля. По данным метеорологов, в ночь на пятницу в столичном регионе ожидается снег, местами по области сильные осадки, налипание мокрого снега на проводах и деревьях и появление гололедицы на дорогах.

К вечеру воскресенья, 15 февраля, в Москве может образоваться гололедица, но при этом в выходные погода в регионе будет превышать климатическую норму на 4–5 градусов.