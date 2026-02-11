Стало известно, какая погода ожидается в Москве на Масленицу

Масленичная неделя начнется в Москве и Подмосковье морозной и снежной погодой.

Об этом в среду, 11 февраля, рассказали в Гидрометцентре РФ.

— В понедельник, 16 февраля, ожидается облачная погода со снегом, а температура воздуха ночью и днем составит в столичном регионе от минус 4 до минус 9 градусов, — сообщили метеорологи.

Такой характер погоды сменит оттепель, ожидаемую в Москве и области в ближайшие дни. В частности, в пятницу, 13 февраля, температура в регионе может подняться до плюс 3 градусов, а в субботу — до плюс 1 градуса.

Потепление, по прогнозам синоптиков, будет сопровождаться снегопадами, не исключается и первый в этом году дождь, передает ТАСС.

«Желтый» уровень опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за надвигающегося снегопада до утра пятницы. В Синоптики сообщили, что возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях, образование гололедицы на дорогах.

Ранее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что климатическая весна в Москве обычно наступает в последней декаде марта, когда среднесуточная температура воздуха становится положительной.