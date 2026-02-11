Собянин вручил премии молодым ученым в честь Дня российской науки

Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках Дня российской науки вручил премии правительства города за прошлый год молодым ученым.

Церемония награжения состоялась в Мраморном зале мэрии.

— Я поздравляю вас с прошедшим праздником — Днем российской науки и, главное, с вашими заслуженными наградами — с победой в конкурсе на премию города Москвы. Конкурс был непростым. На каждое место претендовали около 30 заявителей, — отметил глава города.

Он добавил, что развитие научной сферы остается приоритетом для всей страны. В условиях антироссийских санкций и специальной военной операции (СВО) на первом месте идет технологический суверенитет и безопасность.

— Наша страна может быть только сильной и конкурентной, и никакой другой. И без своей науки, без прорывных открытий, без молодых ученых нам эту задачу не решить, — высказался мэр столицы.

В городе активно продолжают развивать инфраструктуру, которая тесно связана с инновациями и наукой — здесь создали около 50 современных технопарков, ведется работа над новыми кампусами МГТУ имени Баумана, создается технологическая долина МГУ, передает агентство городских новостей «Москва».

